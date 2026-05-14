【カイロ＝村上愛衣】イスラエル軍は１３日、レバノン南部にある親イラン勢力ヒズボラの施設を攻撃したと発表した。ＡＦＰ通信によると、攻撃で少なくとも２２人が死亡した。ヒズボラも無人機などでイスラエル軍を反撃したとの声明を出した。イスラエルとレバノンは米国の仲介で先月、停戦に合意し、２回目の直接協議後にトランプ米大統領が３週間の延長を発表した。３回目の協議が１４日から２日間、ワシントンで行われる予定