四川大地震で話題になった「コーラ少年」こと薛梟（シュエ・シャオ）さんが、コカ・コーラに入社し、博物館の館長を務めていることが分かった。中国メディアの北京時間が12日に伝えた。薛さんは2008年5月12日に発生した四川大地震で被災。がれきの下に80時間閉じ込められ、右腕は壊死して切断を余儀なくされた。救出された際に「コーラが飲みたい。冷たいのがいい」と口にする様子がテレビで報じられ、「コーラ少年」として全国で