「3.11の震災で亡くなった婆ちゃんから実家に手紙が届いた」【写真】25年を経て届いた祖母・喜代子さんの手紙2026年4月30日、Xで公開された一通の手紙が大きな反響を呼びました。投稿したのは、岩手県盛岡市出身で、現在は神奈川県川崎市在住のミュージシャン、柿崎幸史（かきざきたかふみ）さん（@fippa）。投稿には2.2万件を超える“いいね”が寄せられています。手紙を書いたのは、東日本大震災で亡くなった祖母・柿崎喜代子さ