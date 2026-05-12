ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船の乗客の下船が11日、全て終了しました。こうした中、新たな感染も確認され、感染者は7人になりました。退避2日目となった11日、クルーズ船に乗っていた全ての乗客の下船が終了しました。当初、乗客らは沖合からボートにより上陸する予定でしたが、強風のため、クルーズ船が港に入港しての下船となりました。乗客らの下船を終えたクルーズ船は、およそ30人の乗員と感染し死亡した