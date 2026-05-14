TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が13日、放送された。地上波で久しぶりとなる野球拳音頭が披露された。今放送は「街行く人とお互いの服を賭け…勝てば相手の服を1枚ゲット、負ければ自分の服を1枚失う、野球拳対決！そして、そのロケを終えた格好のまま雪山に移動して…極寒耐久対決へ」だった。FUJIWARA藤本敏史、品川庄司の庄司智春みなみかわジャングルポケットおたけが企画に参加。芸人が街中