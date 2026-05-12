5月の連休も終わり、日中は汗ばむ日が増えてきました。本格的な夏が到来し、エアコンのスイッチを入れる時期になると、毎年のように発生するのが「エアコンの修理・設置パニック」です。いざ使おうとした時に冷えなかったり異臭がしたりして慌てて業者を呼んでも、予約は“数週間待ち”ということも。そのような事態を避けるために、今こそ「試運転」と「掃除」を行う絶好のタイミングです。今回は、エアコン試運転の方法とメンテ