長期休みの後に職場で配られる旅行のお土産。休憩時のちょっとした楽しみだったりするものだが、時には思わぬ火種を生むこともあるようだ。ガールズちゃんねるに5月上旬、「連休明けに海外旅行のお土産を職場で配るのはマウントですか？」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主は、連休に家族4人でヨーロッパ旅行へ行ったという女性だ。職場へのお土産を買ったものの、それを配るべきか悩んでおり、次のように書き込んでいる