キスシーンのある回で再び数字が跳ね上がった。IUとビョン・ウソク主演のドラマ『21世紀の大君夫人』（MBC）が、韓国で自己最高視聴率を更新した。【画像】IUとビョン・ウソク、濃厚な“再会キス”5月9日に放送された第10話は、全国視聴率13.3％、首都圏13.5％を記録。全国・首都圏ともに大幅上昇し、自己最高を塗り替えた。しかも、この上昇には流れがある。前日の第9話は11.7％を記録し、その時点で自己最高視聴率を更新していた