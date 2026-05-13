農業組合勤務時に、電動のこぎりを大量に仕入れ、転売して1200万円以上を横領したとして、45歳の男が逮捕されました。 5月13日、奈良県警が業務上横領の疑いで逮捕したのは、京都府木津川市の会社員・福澤智宏容疑者（45）です。 県警によると福澤容疑者は、奈良県農業協同組合（JAならけん）で勤務していた2022年6月～2024年8月、同組合の取引先から電動のこぎり300台を計3170万900円で仕入れ、75回にわたり、工具買取店