ハンタウイルスへの集団感染が疑われているクルーズ船から日本人の乗客1人が下船し、イギリスに到着しました。スペインテネリフェ島から、FNNパリ支局・陶山祥平記者が中継でお伝えします。クルーズ船の隣には給油船がつけていて、現在給油作業を行っているものとみられます。クルーズ船からは、日本人を含む一部乗客90人以上が下船しました。残る乗客も順調に進めば、11日の夕方に全員が船から下りる見通しです。こうした中、す