「え…自宅の駐車場が全く知らん人の幼稚園バスの送迎場所にされてるんやけど…」 先日、上記の文章で始まる一連の投稿がXで反響を呼び、「これ私の家もされたし車出そうとしたら退かせとかわけわからんこと言われてびっくりした」「私も全く同じ被害に遭って投稿したことがあります」「これ知人も被害に遭ってた」など、同様の経験をしたことがある人たちの声が次々と寄せられた。 幼稚園バスから園児が乗り降りして受け渡し