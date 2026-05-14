元日本テレビアナウンサー吉田塡一郎（よしだ・しんいちろう）さんが4月17日日、十二指腸がんのため、亡くなったことが14日分かった。79歳だった。吉田さんは中大卒業後の1969年に同局に入社。プロ野球、ゴルフを中心にスポーツ実況を担当。「大の巨人ファン」を公言し、後楽園球場時代から長く巨人戦の実況を務めた。1994年西武との日本シリーズ第6戦、2000年ON対決となった日本シリーズ第6戦、長嶋巨人日本一決定の2試合、