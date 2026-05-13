東京都内の公立小学校教諭の男が教え子の小学3年生の女子児童のスカートの中を盗撮したとして逮捕・起訴された事件で、警視庁はこの女子児童の水筒の飲み口に下半身をこすりつけるなどしたとして教諭の男を再逮捕しました。【写真を見る】小3女子児童（9）の水筒に下半身をこすりつけるなどした疑いで都内公立小学校教諭の男（39）を再逮捕他の児童の水筒や体操着についても同様の行為か警視庁器物破損の疑いで再逮捕されたの