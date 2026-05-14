スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第37節が13日に行われ、セルティックはアウェイでマザーウェルと対戦した。セルティックに所属する日本代表FW前田大然は先発出場した一方、同MF旗手怜央はベンチスタートとなった一戦は、17分にエリオット・ワットに左足ボレーシュートを決められ、先制を許した。それでも、41分には相手選手がスライディングで奪ったボールがそのまま前田の足下に転がると、ペナルティ