「先ほど、『大竹メインディッシュ』のなかで、不適切な表現がありました。大変失礼したしました」5月11日放送のラジオ番組『大竹まこと ゴールデンラジオ！』（文化放送）で、こう謝罪したのは同局の砂山圭大郎アナウンサー（50）。ゲスト出演者から不適切発言があったとし、リスナーの間で波紋を呼んでいる。問題視されたのは、午後1時から午後2時にかけて放送された番組コーナー「メインディッシュ」での発言。同日は、5月1日に