忙しい毎日の中で、ちょっと気分を変えたいときにぴったりなのが、ひとくちで非日常を感じられるスイーツ。そんな気分に寄り添ってくれるのが、ロッテの新アイスブランド「アジアに恋して」。“ひとくちで、旅するみたい”をコンセプトに、異国情緒あふれる味わいと香りが楽しめるアジアンデザートアイスとして登場しました。ラインナップは、黒糖烏龍ミルクティーやジャスミンミルクティーなど、今っぽい