「何も驚くことはない」ファンにとっては信じられないサプライズ人事だった。DeNA・山本祐大（27）、ソフトバンク・尾形崇斗（26）、井上朋也（23）の１対２の交換トレードが５月12日午前、両球団から発表された。「ちょっとびっくりしております」この日朝、トレードを聞かされた山本は報道陣の前でシーズン途中のトレードに驚きを隠せない様子だった。「山本はBCリーグ・滋賀から’17年ドラフト９位で入団。昨年、一昨年ともに10