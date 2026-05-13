5月10日、大相撲五月場所が東京・両国国技館で始まった。そんな五月場所の初日を観戦した上地雄輔の行動に批判が集まっている。《初日むちゃくちゃ熱かった負けて負傷した豊昇龍関が、付け人に手を借りて戻る時に、花道を自力で引き返して来て、土俵に一礼する表情を近くで見て心に凄く来るものがあった少しでも良くなるよう、これからも応援しよう》中継では撮影する様子が自身のXで動画付きでこう投稿。土俵との距離感から