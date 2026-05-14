物価高の影響で、コンビニやスーパーの弁当や総菜が軒並み値上がりしている。かつては120円程度で買えたツナマヨおにぎりが、今や200円近い値段に。100円前後で安売りされることが多かったカップラーメンも180円近くなっており、支出を切り詰めて生活している人も多いだろう。そうしたなか、スーパーの閉店間際に、弁当や総菜に「値引きシール」が貼られるタイミングを狙って訪れる人も少なくないようだ。だが、そんな値引き