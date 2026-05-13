任天堂サポート公式Xにて13日、ゲーム機『Nintendo Switch 2』『Nintendo Switch有機ELモデル）』で、画面に貼られている「飛散防止フィルム」について「絶対にはがさないでください」と呼びかけた。【写真】絶対にしないで！公開された『Switch2』使用方法の注意点『Switch2』のバッテリー劣化遅らせる方法など、定期的に本体の仕様について説明しているが、今回は「Nintendo Switch 2Nintendo Switch有機ELモデル）の