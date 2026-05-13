「"先生"はもともとゴールデンウィーク前、『北越高校の引率で"富山"に行く』とおっしゃっていたんです。だから最初にニュースを見た時も先生とは思わなかった。もしかしたら行き先すら把握できていなかったのかな……」──ある飲食店店主が "先生" と呼ぶのは、磐越道でバス事故を起こした若山哲夫容疑者（68）。店主は若山容疑者の事故直前の様子について、そう訝しげな表情で話した。【写真】「逮捕時とはまったく顔つきが...