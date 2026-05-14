自転車の交通違反に反則金を科す青切符制度が導入されてからの1カ月で、東京都内では、501件の青切符が交付されました。警視庁によりますと、自転車の「青切符制度」が導入された4月1日からの1カ月間で、都内で交付された青切符は501件でした。違反別では、一時不停止が248件で全体の半数を占め、信号無視が129件、遮断機が下りた踏切への立ち入りが95件と続きました。年代別では、40代が102件、50代が98件と、それぞれ全体の2割ほ