【北京＝向井ゆう子、坂本幸信】米国のトランプ大統領は１３日夜、中国・北京に大統領専用機で到着し、２泊３日の国賓訪問を開始した。１４日に習近平（シージンピン）国家主席と会談する。首脳会談では、イラン情勢や貿易問題、台湾問題を協議する見通しだ。米大統領の訪中は、第１次トランプ政権の２０１７年１１月以来となる。トランプ氏は北京の空港で韓正（ハンジョン）国家副主席の出迎えを受けた。これに先立つ米東部時