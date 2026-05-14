アメリカのバンス副大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議について、「前進している」との認識を示しました。アメリカバンス副大統領「我々は前進していると思う。根本的な問題は大統領が定めた『レッドライン』を満たすだけの十分な進展があるかどうかだ」バンス副大統領は13日、イランとの戦闘終結に向けた協議について、「建設的な対話を進めようとしている」として、このように話しました。その上で、トランプ大統領が設定