現代における社会問題のひとつとしてたびたび注目を集める、日本人女性の売春行為。特に近年では、高額報酬と引き換えに海外で性接待をおこなう、いわゆる「ドバイ案件」などがネット上で話題になっている。そんな海外での"出稼ぎ売春"の実態に迫ったのが、今回紹介する書籍『海外売春 ‐女たちの選択‐』（扶桑社）だ。本書は、雑誌『週刊SPA!』（扶桑社）の編集部による一冊。これまで海外犯罪を取材してきた記者たちが世