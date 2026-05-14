華麗な先制パンチで一気に中日を寄り切ったDeNA。打線に勢いをもたらしたのは、帰ってきたキャプテン・筒香嘉智のバットだった。無死1-3塁のチャンスで打席に立った筒香は、中日先発・中西の投じたフォークを1鮮やかにセンター前へ。この一打が導火線となり、打線は初回から一挙5得点の猛攻。主将の一振りが、チームに勝利を手繰り寄せた。7回の打席でもレフト前ヒットを放ち、マルチヒットをマーク。お立ち台にも登った筒香