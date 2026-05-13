14日から始まる米中首脳会談。その最大のテーマといわれているのが“台湾問題”です。2つの大国に翻弄（ほんろう）される台湾。「アメリカは台湾を売るのではないか？」など不安の声が聞かれました。■中国が絶対に譲れない“台湾問題”およそ9年ぶり2度目の中国訪問にむかうトランプ大統領。トランプ大統領「今回の訪問はとても楽しみなものになるだろう。良いことがたくさん起こるはずだ。習国家主席と話したよ。互いに会うこと