十国峠ケーブルカーを置き換え富士急行と十国峠株式会社は2026年5月13日、静岡県の十国峠ケーブルカーに代わる新たな交通手段を2027年夏に導入すると発表しました。 【えぇぇぇっ!?】これが後継の「スロープカー」と“絶景”です（写真）新たな乗りものは「スロープカー」です。嘉穂製作所（福岡県飯塚市）がつくる跨座式斜面走行モノレールで、最大勾配50度まで対応可能な自走式モーター駆動のラック＆ピニオン方式（レール側