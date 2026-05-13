日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）が13日、生放送された。タレント宮根誠司（63）が生中継を途中で中断するハプニングがあった。ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた元ジャングルポケット斉藤慎二被告（43）の第4回公判が13日、東京地裁で行われ、番組でも生中継を行った。東京地裁前から中山正敏リポーターが生中継で登場。現場から法廷内での斉藤被告の様子など