「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が14日、Xを更新。自動車整備工場に自動車のエンジンオイルが入ってこず、整備の仕事ができないとの悲痛な声を紹介した一部報道を引用した上で「ヒアリング行き」とポストした。米国、イスラエルによるイラン攻撃に端を発した中東情勢の悪化を受け、国内の自動車整備工場でのエンジンオイルなどの石油由来製品の不足については、報道各社が報じている。ひろゆき