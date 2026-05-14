タレントの王林（28）が13日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。地元での困ったウワサについて語った。地方出身芸能人が集結し、地元の思い出や“田舎あるある”を語り合ったこの日。青森県弘前市出身の王林は「テレビに出るようになってから、青森に元カレがすごい増えたんですよ」と吐露した。王林は「みんなが“俺、付き合ったことあるよ”みたいな感じで」と、地元で王林との交際を吹聴