農心ジャパンは、「辛ラーメン」シリーズの新製品『辛ラーメン ロゼ カップ』を、5月18日より全国のセブン‐イレブンにて順次先行発売すると発表した。【画像】濃厚ロゼの味わい…辛ラーメン新作の調理例「辛ラーメン」は、SNS上を中心にさまざまなアレンジレシピが話題。その中でも、「ロゼ辛ラーメン」は農心ジャパン公式レシピの人気No.1（2025年HP PV数第1位）を獲得するなど、多くの支持を集めている。今回、その人気アレ