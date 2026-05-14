【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【恩師直撃】三笘薫は「もともとはパサー」 ドリブル突破を生み出す久保建英との共通点（川崎U12元監督・郄粼康嗣）DF鈴木淳之介（デンマーク1部コペンハーゲン／22歳）2025年10月のブラジル戦で歴史的金星を挙げた日本代表。その立役者となったのが、同年6月のインドネシア戦で代表デビューしたばかりの22歳の若武者だった。帝京大可児から2022年に湘南入りし、プロ3年