【モデルプレス＝2026/05/14】マクドナルドでは「北海道じゃがチーズてりやき」と「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」、そして「博多明太バターてりやき」のバーガー3種に、朝マック（R）では「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」を、サイドメニューでは「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」を加えた計5つの新商品を、全国のマクドナルド店舗（一部店舗は除く）にて5月20日から期間限定で販売する。【写真】マ