磐越道で北越高校のソフトテニス部の生徒など21人が死傷したバス事故から13日で1週間となりました。乗っていた生徒が撮影した動画には、事故直前、バスがガードレールの方向に直進する様子などが映っていたことがわかりました。福島県の磐越道で北越高校・男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突し、21人が死傷した事故。捜査関係者によりますと、バスの走行に危険を感じ