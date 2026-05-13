「ヤクルト−阪神」（１３日、神宮球場）お笑いトリオ「四千頭身」がファーストピッチに登場した。降雨の影響で試合開始が１５分遅れて１８時１５分となり、雨が残る状況でグラウンドへ。本塁後方に登場すると、後藤拓実が「僕らが出てきた瞬間、ベンチから誰もいなくなったんですけど」と自虐コメント。球場ＭＣが「雨の影響です」とフォローする場面があった。さらにマウンドと本塁付近にはシートが敷かれていたが、水