プロフィギュアスケーターでタレントの安藤美姫（38）が13日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。実家の家業を明かした。【貴重写真】“顔出し”でメディア出演した安藤美姫の長女・ヒマワリさんこの日は「メンタル強すぎる女VS弱すぎる女」と題してゲストがトークを展開した。その中で元AKB48のメンバーでタレントの大家志津香（34）が、「お店とかで、出てきたものに虫とかが入っていて