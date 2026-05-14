劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の冒頭12分が、22日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」枠で放送されることが14日、発表された。【画像】コナンが記憶喪失に…誘拐されてしまう劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、公開3日間で観客動員231万人を記録し、「劇場版 名探偵コナン」シリーズ史上最高のスタートダッシュを記録した。その後も圧倒的な人気で他の追随を許さない、メガヒット上映中と