離婚の慰謝料の支払いを巡りトラブルになっている男性を殴って現金を奪ったなどとして、大阪府警は１２日、職業不詳の元妻（３１）（大阪市平野区）ら男女５人を強盗致傷などの容疑で逮捕した。府警は認否を明らかにしていない。発表では、元妻らは共謀し、３月２０〜２１日、京都市伏見区の知人宅にいた元夫の男性（３９）から現金５０００円や小銭入れを奪い、車に押し込んで暴行を加えるなどした疑い。男性はあばら骨を骨折