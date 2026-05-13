首都圏の通勤ラッシュは、依然として厳しい。特に神奈川の郊外から都心に出る小田急線の町田〜新宿間といえば、激戦区として知られる。そんな中、ガールズちゃんねるに5月、「夫の特急通勤をやめさせたい」というトピックが立った。トピ主の夫は、町田駅から新宿駅までロマンスカーを使って通勤しているという。定期代は会社支給だが、特急料金は自腹のため、その額は月に約1万8000円だ。「その特急料金を浮かせたいと思って夫に普