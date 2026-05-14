みなさんは、深夜にネットサーフィンをしていて、「ついポチってしまった」という経験はありませんか。株式会社HADO（東京都渋谷区）が運営する消費者参加型メディア『Monita（モニタ）』が実施した「深夜のテンションで注文して後悔した買い物」に関する実態調査によると、商品を注文した時刻のピークは「午前1時台」に集中していることがわかりました。【調査結果】「後悔の種」になりやすい商品は？調査は、20〜60代の男女24人