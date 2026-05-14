先行き不透明な経済状況や働き方の多様化が進む中、「一つの会社に依存し続けるリスク」に気づき、自らの手で新たな収入源を切り拓こうとする人が急増している。本稿では、大手コンサルを1年半で退職し、自身の特性である「ADHD」を武器に個人で月収約100万円を稼ぎ出すあわわ氏（@awawa_adhd）に密着。心を病んだ会社員時代から、AIを活用した自己分析、そして圧倒的な集客力を生み出すSNS運用の極意まで、凡人がスモールビジ