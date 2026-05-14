丸亀警察署 生後2カ月の娘に暴行を加えて右腕を骨折させたとして、香川県丸亀市津森町の会社員の男（29）が13日、傷害の疑いで逮捕されました。 丸亀警察署によりますと、男は2026年4月19日午後3時55分ごろ、高松市の駐車場に止めた車の中で、生後2カ月の娘の右腕を複数回押し曲げて骨折させ、全治約3カ月の重傷を負わせた疑いが持たれています。 4月20日、児童相談所から「虐待の疑いの事案がある」と通報があり、警察