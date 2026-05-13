がん闘病中の元女優、希良梨さん（45）が13日までにインスタグラムを更新。プールで泳ぐ水着姿を公開し、抗がん剤治療後の経過を報告した。希良梨さんは、抗がん剤治療を受けて退院してから初めてだという室内プールでの水泳を楽しんだことを報告。「なんだか、感動してしまいましたまさか、こんなふうに元気になるとは思っていなかったのでまだ信じられない気持ちでいっぱいです」と率直な思いをつづった。続けて「私は元気いっ