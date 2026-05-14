モデル・俳優の横田真悠が、21日発売の美容雑誌『VOCE』7月号の巻頭メイク「Tシャツとサマーリップの最適解」に初登場する。【全身ショット】「足長っ」“超ミニスカ”で太もも美脚あらわな横田真悠横田は、Tシャツと旬サマーリップをまとったコーデに挑戦。夏の定番Tシャツでもあるボーダーに、ふわっじゅわっとやわらかく色づくミルキーピンクのリップを合わせたり、ピンクのTシャツに透け赤がかわいいリップを合わせた。こ