※画像生成AIで作ってみました image: Kento Hasegawa generated with FlowImage 「ポテチの袋が白黒になる」ニュース、聞きましたか？カルビーは本日（2026年5月12日）、「ポテトチップス」「かっぱえびせん」「フルグラ」など合計14品について、パッケージに使用する印刷インクの色数を従来仕様から2色に変更すると発表しました。2026年5月25日（月）週より店頭で順次切り替えて販売すると