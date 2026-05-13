キャサリン皇太子妃が、性犯罪で有罪判決を受けたジェフリー・エプスタインとの関係を巡り批判を浴びたアンドルー元王子から、王室内でいち早く全面的に距離を置いた上級王族だったと伝えられている。王室作家クリストファー・アンダーセンによると、将来の王妃であるキャサリン皇太子妃は、王室の評判への懸念が強まる中、夫ウィリアム皇太子の叔父にあたるアンドルーとの関係をきっぱりと断った