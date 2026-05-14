◇ア・リーグホワイトソックス−ロイヤルズ（2026年5月13日シカゴ）現在15本塁打でア・リーグ2のホワイトソックス村上宗隆内野手（26）が、チーム最大級の人気選手となっている。13日（日本時間14日）から地元シカゴで行われているロイヤルズとの3連戦中も、本拠地のグッズショップでは多くの村上グッズが売り出された。ショップスタッフによると、当店一番人気は村上の白のユニホーム（209.99ドル＝日本円約3万3140円