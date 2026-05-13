気温が高くなり、冷蔵庫で作った氷を飲み物に入れて飲んでいる人は多いと思います。その際、冷蔵庫の自動製氷機で氷が作れなくなったり、作るのに時間がかかったりすることはありませんか。SNS上では「冷蔵庫で氷ができなくなっている」「氷はできているけどめっちゃ遅い」「故障の一歩手前？」などの声が上がっています。冷蔵庫の自動製氷機で氷が作れない原因について、東芝ライフスタイル（川崎市幸区）がXの公式アカウントや