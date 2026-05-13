今回は、夫に突然家を追い出されたエピソードを紹介します。夫が仕事から帰宅したと思ったら…「夫とは結婚して数年たちますが、仲は良い方だと思います。ただひとつ、子どもがなかなかできないのが悩みでした。そんなある日の夜、夫が仕事から帰宅したと思ったら、なんと見知らぬ女性を連れていました。そして夫に『今日から彼女とここで暮らすから……』『お前と離婚して、彼女と再婚する』と言われ、突然家を追い出されたんです